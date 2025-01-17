ХК «Салават Юлаев» уступил «Автомобилисту» в домашнем матче

У «Салавата Юлаева» домашняя серия продолжилась матчем с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Уфимцы быстро повели в счёте. Бросок Джошуа Ливо вывел нашу команду вперёд. Но уже через несколько минут гости сравнивают счёт.

Это сделал Максим Денежкин. Во втором игровом отрезке хозяева площадки провели отрезок в 7 минут в большинстве, но реализовать свои моменты хоккеисты не сумели. В начале третьей двадцатиминутки Анатолий Голышев вывел свою команду вперёд. А затем игроки «Автомобилиста» забросили еще две шайбы, последнюю гости отправили уже в пустые ворота.