Житель Уфы пострадал в горящей машине

Сегодня, 18 января, глубокой ночью местный житель пострадал в горящей машине. Об этом рассказали в МЧС.

На улице Маршала Жукова вспыхнул автомобиль «Шевроле Монза» 2023 года. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.

Горение удалось ликвидировать за 7 минут. Помощь врачей потребовалась 47-летнему мужчине, который получил ожоги I, II, III степени головы, шеи, туловища и верхних конечностей. Также у пострадавшего выявили отравление продуктами горения и ожоговый шок. Он находится в реанимации в тяжёлом состоянии.