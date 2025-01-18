Жители Башкирии рассказали, как празднуют Крещение

Сегодня православные христиане празднуют Крещенский сочельник. А в ночь с 18 на 19 января отмечается Крещение Господне. По церковной традиции, накануне освещается вода, люди соблюдают пост и посещают службы, а по народной — принято окунаться в прорубь.

Территория санатория «Красноусольский» по традиции становится местом притяжения верующих со всей республики. Накануне Крещения Господня, которое проходит 19-го января, верующие держат строгий пост. И главная традиция праздника — освящение воды в храмах и на водоемах.

Это один из древнейших христианских праздников. Согласно Евангелию, пророк Иоанн Предтеча проповедовал о скором пришествии Мессии и крестил в реке Иордан всех желающих. Пришел к нему и Иисус Христос. После этого человечеству была впервые явлена Святая Троица — Отец, Сын и Святой Дух. Именно этому событию посвящен праздник Крещения.

Из года в год у купелей собираются верующие. Кто-то окунается в ледяную воду впервые, но есть и те, для кого на протяжении многих лет это остается важной традицией. Считается, что купание в проруби дает очищающую для души и тела силу.