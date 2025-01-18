В Башкирии в новом году отремонтируют все старые лифты

В этом году в республике заменят все старые лифты с истёкшим сроком службы. 78 подъёмников из запланированных 620 уже успели отремонтировать в прошлом году. Сейчас в работе четыре. Все они находятся в Уфе. Съёмочная группа БСТ побывала в одной из многоэтажек, где сейчас проводят демонтаж старого лифтового оборудования.

Лифты не только ломаются, но иногда и падают. Как в этом случае. Тогда обошлось без пострадавших. Особенно представляют опасность старые конструкции. Чтобы не было серьёзных трагедий, подъёмники с истекающим сроком эксплуатации меняют на новые. Их устанавливают в рамках программы по капремонту.

В доме по улице Гагарина — два подъемника. Они старые и часто ломались. Сейчас в подъезде ведутся работы по их замене. Пока соседнюю конструкцию будут обновлять, другой лифт еще будет работать. Так что жители не почувствуют никаких неудобств.

Замена займет почти три месяца. Каждый этап работы ответственный и важный. Включает в себя демонтаж старого лифта, установку нового оборудования и проведение необходимых испытаний. Любое отклонение от проекта более чем на 2 мм по вертикали или горизонтали приводит к неточности, а в дальнейшем — к некорректной работе конструкции.

Сейчас в Уфе идет замена лифтового оборудования еще в трех домах. В бригадах работают только лицензированные специалисты с высокой квалификацией. Поскольку монтаж подъемника требует выполнения разнопрофильных работ, они обучены слесарным, сварочным и прочим навыкам.