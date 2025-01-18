В Башкирии в новом году отремонтируют все старые лифты

В этом году в республике заменят все старые лифты с истёкшим сроком службы. 78 подъёмников из запланированных 620 уже успели отремонтировать в прошлом году. Сейчас в работе четыре. Все они находятся в Уфе. Съёмочная группа БСТ побывала в одной из многоэтажек, где сейчас проводят демонтаж старого лифтового оборудования.

Лифты не только ломаются, но иногда и падают. Как в этом случае. Тогда обошлось без пострадавших. Особенно представляют опасность старые конструкции. Чтобы не было серьёзных трагедий, подъёмники с истекающим сроком эксплуатации меняют на новые. Их устанавливают в рамках программы по капремонту.

В доме по улице Гагарина — два подъемника. Они старые и часто ломались. Сейчас в подъезде ведутся работы по их замене. Пока соседнюю конструкцию будут обновлять, другой лифт еще будет работать. Так что жители не почувствуют никаких неудобств.

Фото №1 - В Башкирии в новом году отремонтируют все старые лифты

Замена займет почти три месяца. Каждый этап работы ответственный и важный. Включает в себя демонтаж старого лифта, установку нового оборудования и проведение необходимых испытаний. Любое отклонение от проекта более чем на 2 мм по вертикали или горизонтали приводит к неточности, а в дальнейшем — к некорректной работе конструкции.

Сейчас в Уфе идет замена лифтового оборудования еще в трех домах. В бригадах работают только лицензированные специалисты с высокой квалификацией. Поскольку монтаж подъемника требует выполнения разнопрофильных работ, они обучены слесарным, сварочным и прочим навыкам.

В республике стоит задача до конца года заменить все старые лифты. Это 620 подъемников. Работа по установке ведётся с опережением плана, сообщили из Фонда капремонта республики. 78 лифтов успели обновить еще в прошлом году.

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