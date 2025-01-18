«Салават Юлаев» готовится к матчу с «Авангардом»

«Салават Юлаев» готовится к следующим матчам. Уфимцы продолжат играть дома. Напомню, накануне башкирский клуб уступил «Автомобилисту» из Екатеринбурга. Хозяева не использовали свои моменты в большинстве, а единственный гол забил Джошуа Ливо. Сразу после матча его участники поделились впечатлениями от поединка.

Следующим соперником «Салавата» станет клуб из Омска. Успешная серия «Авангарда» насчитывает шесть матчей. Сейчас у уфимцев и омичей по 45 сыгранных матчей. «Юлаевцы» за это время набрали 60 очков, коллектив Ги Буше — на 9 очков меньше. Прямую трансляцию покажет телеканал БСТ в понедельник, 20 января.