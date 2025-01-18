Спортсмены из Башкирии завоевали медали на IV Российско-Китайских играх

Башкирские спортсмены вернулись с IV Российско-Китайских игр. Сразу два представителя нашей республики привезли медали из Южно-Сахалинска. Амалия Габдюшева завоевала серебряную медаль в сноуборде. Оскар Аюпов стал бронзовым призером по фристайлу в дисциплине «акробатика».

Пока большинство россиян отдыхали на новогодних каникулах, Амалия Габдюшева готовилась к российско-китайским играм. Важный старт в Южно-Сахалинске предваряли напряженные тренировки. Ведь предстояло выдержать серьезную конкуренцию как подруг по команде, так и китайских девушек.

Китайские спортсменки не могу сказать, что слабые, очень достойные девочки были. Также там была одна девочка, которая выступает на кубках мира и заезжает в 20 лучших. Наши девочки — шесть самых сильных со всей России. Также есть девочка из состава А — основного состава сборной России. То есть конкуренция была достаточно сильная. Амалия Габдюшева, призер российско-китайских игр по сноуборду

В Южно-Сахалинске Амалия выступала в двух дисциплинах, высокий результат удалось показать в параллельном слаломе. В борьбе за золото совсем немного уступила соотечественнице — мастеру спорта из Алтайского края Марии Травиничевой.

Мы, тренеры, такие максималисты. И она своего рода максималист. Мы ждем всегда больше побед, больше результатов. Основная цель для любого спортсмена и амбициозного тренера — Олимпийские игры. Наверно, когда там будет медаль, тогда к нам придет удовлетворение, радость, и мы скажем, что мы хорошо сделали свою работу. Дмитрий и Наталья Кизины, тренеры Амалии Габдюшевой

Еще один представитель республики, завоевавший медали на играх в Южно-Сахалинске, Оскар Аюпов. Ему удалось завоевать сразу две награды. В личном зачете у башкирского фристайлиста бронза, в командном зачете Оскар завоевал серебро. При этом успех башкирского спортсмена стал небольшой неожиданностью. Перед соревнованиями ставку делали на других фристайлистов. К тому же уже в Южно-Сахалинске у Оскара далеко не сразу все начало получаться.

Все тренировки я падал. Квалификацию я свою упал, тренировки финалистов... Я все прыжки свои упал. На финальные прыжки я собрался, и у меня получилось. Оскар Аюпов, призер российско-китайских игр по лыжному фристайлу