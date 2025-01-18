Спортсмены из Башкирии завоевали медали на IV Российско-Китайских играх

Башкирские спортсмены вернулись с IV Российско-Китайских игр. Сразу два представителя нашей республики привезли медали из Южно-Сахалинска. Амалия Габдюшева завоевала серебряную медаль в сноуборде. Оскар Аюпов стал бронзовым призером по фристайлу в дисциплине «акробатика».
Пока большинство россиян отдыхали на новогодних каникулах, Амалия Габдюшева готовилась к российско-китайским играм. Важный старт в Южно-Сахалинске предваряли напряженные тренировки. Ведь предстояло выдержать серьезную конкуренцию как подруг по команде, так и китайских девушек.
В Южно-Сахалинске Амалия выступала в двух дисциплинах, высокий результат удалось показать в параллельном слаломе. В борьбе за золото совсем немного уступила соотечественнице — мастеру спорта из Алтайского края Марии Травиничевой.
Еще один представитель республики, завоевавший медали на играх в Южно-Сахалинске, Оскар Аюпов. Ему удалось завоевать сразу две награды. В личном зачете у башкирского фристайлиста бронза, в командном зачете Оскар завоевал серебро. При этом успех башкирского спортсмена стал небольшой неожиданностью. Перед соревнованиями ставку делали на других фристайлистов. К тому же уже в Южно-Сахалинске у Оскара далеко не сразу все начало получаться.
Впереди у башкирских спортсменов новые серьезные соревнования. Амалия Габдюшева в конце февраля отправится в Красноярск на первенство России, кроме того, выступит и на взрослом чемпионате. Оскар Аюпов, в свою очередь, поедет на этапы Кубка России и чемпионат страны. Кроме того, в Минске пройдет Кубок Содружества.