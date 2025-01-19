В Уфе машина скорой помощи с пациентом попала в ДТП

В Уфе произошло ДТП с участием машины скорой помощи. По информации ГАИ Башкирии, инцидент случился накануне вечером, на перекрестке улиц Бакалинская и Менделеева.

50-летний водитель «скорой» проехал на красный сигнал светофора с включенными мигалками, и столкнулся с автомобилем «Ситроен».

В результате столкновения оба транспортных средства получили механические повреждения. К счастью, никто не пострадал. В момент аварии в машине «скорой» находился пациент, которого экстренно везли в медицинское учреждение.

В настоящее время проводится проверка по факту данного происшествия.