В Уфе машина скорой помощи с пациентом попала в ДТП

В Уфе произошло ДТП с участием машины скорой помощи. По информации ГАИ Башкирии, инцидент случился накануне вечером, на перекрестке улиц Бакалинская и Менделеева.

Фото №1 - В Уфе машина скорой помощи с пациентом попала в ДТП

50-летний водитель «скорой» проехал на красный  сигнал светофора с включенными мигалками, и столкнулся с автомобилем «Ситроен».

В результате столкновения оба транспортных средства получили механические повреждения. К счастью, никто не пострадал. В момент аварии в машине «скорой» находился пациент, которого экстренно везли в медицинское учреждение.

В настоящее время проводится проверка по факту данного происшествия.

Фото: ГАИ по РБ.

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