Православные Башкирии отпраздновали Крещение Господне

Более 22 тысяч христиан республики окунулись в ледяную воду на Крещение Господне. Накануне, в Сочельник, верующие соблюдали строгий пост, освещали воду и посещали службы. Праздник отмечают в ночь на 19 января. По народной традиции православные купаются в купелях. Это объединяет людей вне зависимости от конфессии и национальности.

Неожиданно для самого себя, новый год у Артёма начинается с личных достижений. Мальчик по стопам дяди решился впервые окунуться в холодную воду. Поначалу, конечно, сомневался, но не пожалел.

Хорошие очень, бодрящие. – Не боялся? – Нет, вообще не боялся. – Еще раз будешь окунаться? – Нет, я уже всё. Артём Хлынов

Повзрослел – захотел. Пример надо подавать молодежи, чтобы они не только в гаджетах сидели. Замерз? Нормально? Сейчас будет жарко. Сергей Курганов, Дядя Артёма Хлынова

Крещение Господне – один из древнейших христианских праздников. Согласно Евангелию, пророк Иоанн Предтеча проповедовал о скором пришествии мессии и крестил в реке Иордан всех желающих. Обратился к нему и Иисус Христос. После этого человечеству впервые явились Отец, Сын и Святой Дух.

По традиции, каждый, кто решил искупаться в купели, окунается трижды – в честь Святой Троицы. И желающих немало – гости и жители республики ныряют в проточную воду с сероводородом. Это не только соблюдение традиций, но и закаливание. Праздник с христианами приехали разделить и мусульмане.

Здесь вода святая, святые места. Можно потом погулять, можно сходить, есть где покушать, просто посмотреть, прогуляться. Красивые места. Ильдар Камалеев

Считается, что купание в проруби дает очищающую для души и тела силу. Впрочем, народная традиция остается исключительно добровольным делом. Многие находили в себе силы ещё и запечатлеть момент на камеру. Но для христиан главное – посетить службу в церкви, исповедоваться, причаститься и принять крещенскую воду.

Желающих было так много, что освященные свечи приходилось ставить даже на улице. К слову, в санаторий «Красноусольский» приезжают из соседних районов и регионов. Оно и понятно, на территории учли все: есть где погреться и вкусно поесть, а на помощь всегда придут медики и спасатели.

Установлен пост непосредственно рядом с купелью, народу много, проходимость большая, в пункте обогрева работают у нас теплопушки. Без чрезвычайных ситуаций, все проработано, то есть мы следим, пост выставлен, меняемся постоянно. Эдуард Куницкий, спасатель центрального поисково-спасательного отряда Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС

Ежегодно устанавливают сходни и специальные сооружения, а места подходов оборудуют деревянными настилами. Все для комфорта и безопасности верующих – в этом году более 22 тысяч человек окунулись в ледяную воду.

Всего в этом году в Башкортостане 93 купели оборудовано для проведения крещенских купаний, действительно, в связи с погодными условиями были некоторые изменения, но практически все муниципальные образования нашли альтернативные места и организовали безопасные места крещенских купаний. Кирилл Первов, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по ЧС