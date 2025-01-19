Православные Башкирии отпраздновали Крещение Господне

Более 22 тысяч христиан республики окунулись в ледяную воду на Крещение Господне. Накануне, в Сочельник, верующие соблюдали строгий пост, освещали воду и посещали службы. Праздник отмечают в ночь на 19 января. По народной традиции православные купаются в купелях. Это объединяет людей вне зависимости от конфессии и национальности.
Неожиданно для самого себя, новый год у Артёма начинается с личных достижений. Мальчик по стопам дяди решился впервые окунуться в холодную воду. Поначалу, конечно, сомневался, но не пожалел.
Крещение Господне – один из древнейших христианских праздников. Согласно Евангелию, пророк Иоанн Предтеча проповедовал о скором пришествии мессии и крестил в реке Иордан всех желающих. Обратился к нему и Иисус Христос. После этого человечеству впервые явились Отец, Сын и Святой Дух.
По традиции, каждый, кто решил искупаться в купели, окунается трижды – в честь Святой Троицы. И желающих немало – гости и жители республики ныряют в проточную воду с сероводородом. Это не только соблюдение традиций, но и закаливание. Праздник с христианами приехали разделить и мусульмане.
Считается, что купание в проруби дает очищающую для души и тела силу. Впрочем, народная традиция остается исключительно добровольным делом. Многие находили в себе силы ещё и запечатлеть момент на камеру. Но для христиан главное – посетить службу в церкви, исповедоваться, причаститься и принять крещенскую воду.
Желающих было так много, что освященные свечи приходилось ставить даже на улице. К слову, в санаторий «Красноусольский» приезжают из соседних районов и регионов. Оно и понятно, на территории учли все: есть где погреться и вкусно поесть, а на помощь всегда придут медики и спасатели.
Ежегодно устанавливают сходни и специальные сооружения, а места подходов оборудуют деревянными настилами. Все для комфорта и безопасности верующих – в этом году более 22 тысяч человек окунулись в ледяную воду.
Многие встретили праздник целыми семьями. Приходили просто прогуляться и хорошо провести время в кругу родных. Священнослужители отмечают, что главное – не оставаться равнодушным к празднику, верить в чудо и продолжать делать добро.