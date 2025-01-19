Власти Башкирии обсудили план проведения Года поддержки участников СВО

Внимание к каждому бойцу и его родным. Такая задача была поставлена на первом заседании оргкомитета по подготовке и проведению Года поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, которое провел Радий Хабиров. Масштабные фестивали, конкурсы и соревнования, появление новых программ. Кроме того, на неделе 2025-й Годом защитника Отечества в России объявил Президент страны Владимир Путин.
Башкортостан уже давно стал примером поддержки своих солдат на передовой. Регион регулярно собирает и отправляет в зону СВО гуманитарные конвои со всем необходимым – от вещей и окопных свечей до автомобилей и дронов собственного производства. 142 колонны с начала спецоперации выехали от республики. И это еще не считая грузов, собираемых отдельно районами и городами. Но регион помогает не только тем, кто на передовой, но и семьям защитников. На первом заседании оргкомитета по проведению Года поддержки участников СВО и членов их семей Радий Хабиров поставил новые задачи в этом направлении.
Многие бойцы, возвращающиеся домой, проявляют активную гражданскую позицию и готовы трудиться на благо республики и страны. Это стало поводом для обсуждения создания в регионе аналога Президентской программы «Время героев», где готовят государственных и муниципальных руководителей из числа участников СВО. Немаловажный вопрос – содействие в трудоустройстве бойцов, вернувшихся домой.
К слову, в Башкортостане немало примеров того, когда ветераны боевых действий помогают своим боевым братьям решать вопросы. Участники СВО становятся и социальными координаторами госфонда «Защитники Отечества».
Руководитель региона поручил Правительству республики проработать вопрос создания в Башкортостане Центра комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. А депутат Госдумы России Рима Баталова предложила запустить пилотный проект по созданию регионального центра медицинского сопровождения спортсменов, в том числе участников СВО со всех регионов Приволжья. Своими наработками поделились муниципалитеты. Им, к слову, тоже были поставлены задачи.
В целом в республике запланированы более 100 масштабных событий – фестивали и соревнования среди участников СВО, форум руководителей филиалов госфонда «Защитники Отечества» и многое другое. На заседании утвердили и эмблему года, на которой изображен солдат, держащий на руках девочку и защищающий маму с сыном. Ладони символизируют государственную поддержку и семейные ценности. Торжественный старт тематического года состоится 23 февраля, в День защитника Отечества.