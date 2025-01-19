Власти Башкирии обсудили план проведения Года поддержки участников СВО

Внимание к каждому бойцу и его родным. Такая задача была поставлена на первом заседании оргкомитета по подготовке и проведению Года поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, которое провел Радий Хабиров. Масштабные фестивали, конкурсы и соревнования, появление новых программ. Кроме того, на неделе 2025-й Годом защитника Отечества в России объявил Президент страны Владимир Путин.

Башкортостан уже давно стал примером поддержки своих солдат на передовой. Регион регулярно собирает и отправляет в зону СВО гуманитарные конвои со всем необходимым – от вещей и окопных свечей до автомобилей и дронов собственного производства. 142 колонны с начала спецоперации выехали от республики. И это еще не считая грузов, собираемых отдельно районами и городами. Но регион помогает не только тем, кто на передовой, но и семьям защитников. На первом заседании оргкомитета по проведению Года поддержки участников СВО и членов их семей Радий Хабиров поставил новые задачи в этом направлении.

В республике действует более 40 региональных мер поддержки участников СВО и их семей. В 2024 году на их реализацию направили из бюджета 13,4 млрд рублей. Башкортостан также отправил 142 гуманитарных конвоя мобилизованным и бойцам наших добровольческих батальонов, жителям ДНР и ЛНР. Эта деятельность будет продолжена. Сейчас работа с участниками СВО и их семьями ведётся по всем направлениям. В неё вовлечены органы власти, муниципалитеты, общественные и волонтёрские организации. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Многие бойцы, возвращающиеся домой, проявляют активную гражданскую позицию и готовы трудиться на благо республики и страны. Это стало поводом для обсуждения создания в регионе аналога Президентской программы «Время героев», где готовят государственных и муниципальных руководителей из числа участников СВО. Немаловажный вопрос – содействие в трудоустройстве бойцов, вернувшихся домой.

К слову, в Башкортостане немало примеров того, когда ветераны боевых действий помогают своим боевым братьям решать вопросы. Участники СВО становятся и социальными координаторами госфонда «Защитники Отечества».

Руководитель региона поручил Правительству республики проработать вопрос создания в Башкортостане Центра комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. А депутат Госдумы России Рима Баталова предложила запустить пилотный проект по созданию регионального центра медицинского сопровождения спортсменов, в том числе участников СВО со всех регионов Приволжья. Своими наработками поделились муниципалитеты. Им, к слову, тоже были поставлены задачи.

У нас 346 ветеранов и 1,5 тысячи членов семей участников СВО регулярно участвуют в спортивно-массовых мероприятиях, занимают призовые места в межрегиональных соревнованиях. Мы продолжим эту работу, в том числе в рамках поручения Президента России Владимира Владимировича Путина по итогам октябрьского заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. В 2022 году одними из первых в стране мы утвердили программу поддержки предприятий, которые производят технические средства реабилитации и реабилитационное оборудование. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан