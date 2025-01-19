Жители Ишимбая поблагодарили Путина за присвоение городу почётного звания

Историческая справедливость восторжествовала. На неделе Президент России Владимир Путин присвоил Ишимбаю почетное звание «Город трудовой доблести». В годы Великой Отечественной войны местные жители внесли значительный вклад в победу, а нефтяники добыли более 4,5 млн тонн чёрного золота. Каждый четвертый танк на фронте был заправлен башкирским топливом. На нем же летали и воздушные асы на своих истребителях. Сейчас нефтяная промышленность, продолжая традиции своих ветеранов, поддерживает участников СВО и вносит вклад в развитие Ишимбайского района. О прошлом и настоящем второго в республике города трудовой доблести – в нашем сюжете.

Символично, что звание «Город трудовой доблести» Ишимбаю присвоено в год 80-летия со дня Победы. И это действительно торжество исторической справедливости. В 1942-1943 годах Бакинская нефть перестала поступать в центральную часть страны. Сообщение было прервано из-за того, что враг вышел к Волге. Тогда нехватку полностью перекрыли ишимбайцы. Советские танки и самолёты не остались без топлива и продолжили громить фашистов. Несмотря на суровые условия, нефтяники дали стране четверть всего объема черного золота, добытого в СССР. Ишимбайцы отправили на фронт своих лучших сыновей, работали на предприятиях, которые обеспечивали армию всем необходимым. И 5 миллионов деталей для реактивных снарядов знаменитых «Катюш», 400 лошадей для 112-й Башкирской кавалерийской дивизии – лишь малая часть помощи защитникам Родины. Не смотря на бронь, сотни нефтяников отправились добровольцами на фронт. Многие пали смертью храбрых на полях сражений. Но имена каждого навечно в памяти благодарных потомков. Дань уважения ветеранам-нефтяникам они отдают у мемориала «Штык», который открыли на берегу реки Белой.

Пожалуй, главная достопримечательность города – мемориальный комплекс «Вышка-бабушка». Основной элемент – законсервированная вышка, которая качала первую башкирскую нефть. Скважина № 702 была забурена 3 июня 1931 года и проработала 10 330 дней. За это время она выкачала почти 38 тысяч тонн черного золота.

Звание «Город трудовой доблести» сыграет роль при воспитании подрастающего поколения, уверены ишимбайцы. Статус будет не только напоминать о славной истории, о героическом подвиге предков в годы Великой Отечественной войны. Он также поможет развивать чувства патриотизма, гордости и любви к своей малой родине и стране.

Хотим выразить огромную благодарность Президенту России Владимиру Путину и Главе Республики Башкортостан Радию Хабирову. Вообще для ишимбайцев это было неожиданностью. Все, конечно, знали историю, но это было очень неожиданно. Мы не были удивлены, но это произвело фурор. Екатерина Филатова, жительница г. Ишимбай

Уроженцы Башкортостана столетиями жили в мире и единстве. И присвоение Ишимбаю почетного звания «Город трудовой доблести» – это не только историческая справедливость, но и дань уважения всем жителям, которые трудом и упорством вносили свой вклад в развитие страны, особенно в трудные времена. История повторяется и сегодня.

Но и работать в таком месте было сложнее. Рифовое месторождение Грачевское – это уникальная ловушка, наполненная нефтью под газовой шапкой. По мере выработки она исчезла, и добыча резко упала с 60 тысяч тонн нефти в год до 20 тысяч. Тогда учёные придумали технологию, чтобы искусственно восстановить прежние показатели.

На газовую шапку были пробурены дополнительные газовые скважины, и началась закачка газа высокого давления. Это привело к повышению дебетов и восстановление добычи годовой. Галина Прокопова, ветеран НГДУ «Ишимбайнефть»

Результат был достигнут, и нефтяники вновь вышли на максимальную выработку. Но была ещё одна технология, о которой уже мало кто помнит. В её применении участвовало высшее военное руководство Советского Союза.

Там до закачки газа в 1965 году был первый взрыв атомный. Взрывали в скважине. Эта скважина до сих пор существует. Просто закрыта. Потом в этом же 1965 году был ещё один атомный взрыв, на этом же Грачевском месторождении. И в 1980 тоже атомный взрыв был, три серии. Юрий Жадаев, заслуженный нефтяник Республики Башкортостан

Скважины взывали с той целью, чтобы повысить нефтеотдачу. Сотрясти месторождение, чтобы раскрылись поры, трещины, чтобы дебеты увеличились. И вторая цель преследовалась – это проверка ядерных боеголовок. Галина Прокопова, ветеран НГДУ «Ишимбайнефть»

Сегодня Ишимбай – не только город нефтяников. Здесь активно развивается лёгкая и химическая промышленность, машиностроение. Инвесторы открывают новые предприятия, обеспечивая жителей рабочими местами в особой экономической зоне «Алга». Изменения видят и жители города. Создаются новые парки и скверы, отремонтированы больницы, поликлиники, родильный дом. Строятся спортивные и детские площадки. Расположенный в Ишимбае Башкирский кадетский корпус имени Героя России Александра Доставалова признан лучшим в Поволжье. За последние 8 лет в Ишимбае и Ишимбайском районе воплотили более 20 крупных проектов, которые были реализованы в том числе благодаря поддержке компании «Башнефть». Сергей Чуйков уже 32 года работает нефтяником. В отрасль пришёл сразу после армии по стопам своего отца. Признается: работа трудная. Но ему есть на кого равняться.

Испытываю гордость, и приятно за наших ветеранов, которые внесли вклад во время Великой Отечественной войны. Потому что тяжёлый труд. И сейчас, можно сказать, тяжело, на улице постоянно работа. И я общался с ветеранами. Мы ездили поздравляли их. И они рассказывали, как им тяжело приходилось. Поэтому гордость за наших ветеранов. Сергей Чуйков, мастер по добыче нефти и газа Ишимбайского цеха ПАО АНК «Башнефть»