Новые ДК и привлечение кадров: как развивается сфера культуры в сёлах Башкирии

В 2025 году в России стартует федеральная программа по привлечению специалистов в учреждения культуры. Её главная цель – решить кадровый вопрос в сельской местности и малых городах. По сути, это аналог региональной программы, которая не первый год успешно работает в Башкортостане. Как неоднократно говорил Радий Хабиров, село – важная часть экономики. А развитие там культурных центров – еще один показатель жизнеспособности. Глава региона на неделе посетил сразу несколько учреждений культуры во время своей рабочей поездки, а также дал ряд поручений на первом оперативном совещании.

Кинозал стал настоящей гордостью Бакалинского дома культуры. Его открыли в канун Нового года. Оснащение и ремонт провели за счет национального проекта «Культура». Теперь местные жители могут наслаждаться новинками кинематографа в условиях не хуже, чем городских.

В прошлом году современные кинозалы появились также в Миякинском, Нуримановском, Ермекеевском и Аскинском районах. Как не раз отмечал Радий Хабиров, развитие культурной жизни на селе – важная часть работы властей, а также показатель того, что село живет и развивается.

Бакалинский районный дворец культуры теперь и центр общественной жизни. Здесь работают волонтеры, помогая участникам СВО. Но зданию требуется ремонт кровли. Радий Хабиров поручил Минкульту проработать этот вопрос.

Чуть ранее капремонт по национальному проекту «Культура» провели в СДК села Ахманово. Теперь здание, которое в этом году отметит 40-летний юбилей, выглядит как новое. Особой гордостью дома культуры стал литературный центр, который носит имя писателя Нажиба Асанбаева. В селе Ахманово – его малая родина. В библиотеке все напоминает о знаменитом земляке. Здесь и отдельные стенды с книгами, и личные фотографии. На некоторых, кстати, и молодой Радий Хабиров ещё до вступления на должность главы республики.

А вот дом культуры в селе Турбек Дюртюлинского района построили с нуля. Здание, опять же в рамках национального проекта, возвели в рекордно короткие сроки – всего за полгода. Прежний клуб был в аварийном здании, которое в итоге снесли. Впрочем, коллективы не распались. Собирались и репетировали на дому. Теперь в их распоряжении – комфортные помещения, оснащенные всем необходимым. Программа уже расписана на месяцы вперед.

Тему развития культуры поднимали и на первом в новом году оперативном совещании в правительстве. Радий Хабиров, в частности, обратил внимание на важность завершения строительства и ремонта ряда ключевых культурных объектов в столице Башкортостана.