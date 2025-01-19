В Башкирии начался подсчёт диких животных и птиц

Сколько диких животных и птиц в Башкортостане? Чтобы ответить на этот вопрос, на территории республики начались ежегодные полевые работы по определению численности охотничьих ресурсов. Для подсчета используют четыре метода учета: в местах концентрации, авиа- и зимний маршрутный учет, а так же шумовой прогон. Так, в течение почти трех месяцев будет определена численность обитателей башкирских лесов, по итогам будут рассчитаны общие лимиты добычи диких животных и птиц в следующем сезоне охоты. Егерь из Кушнаренковского района поделился с нашей съемочной группой процессом работы, показал следы лесных жителей и провел экскурсию по местному лесу.
Чтобы добраться до места обитания зверей, нужно преодолеть километры заснеженных троп. Но для егерей это обычное дело. Каждый охранник леса узнает след издалека и точно определит, кто, когда и в каком количестве здесь проходил.
На 10 тысячах гектаров закрепленной территории живет и зимует немало обитателей леса. Но увидеть их удается нечасто. Если повезет, их можно встретить в местах зимней подкормки, которые соорудили егеря. На всей территории таких кормушек около 25. Они помогают животным пережить холодное время года.
А нам лесные жители оставили только следы. К слову, согласно мониторингу за численностью охотничьих ресурсов, популяция диких зверей в последние годы растет. Например, вдвое увеличилась популяция лосей, барсуков, бобров, в пять раз – рыси. Стало больше и косуль, зайцев и куниц.
В 2024 году было обследовано более 28 тысяч км охотничьих угодий в муниципалитетах республики. И только с помощью пешего маршрутного учета специалисты определили численность 21 вида охотничьих животных.
Учет зверей и птиц на территории Башкортостана продлится до 25 марта, а итоговые данные этой работы в рамках госмониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания сформируют до 15 мая.