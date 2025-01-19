В Башкирии начался подсчёт диких животных и птиц

Сколько диких животных и птиц в Башкортостане? Чтобы ответить на этот вопрос, на территории республики начались ежегодные полевые работы по определению численности охотничьих ресурсов. Для подсчета используют четыре метода учета: в местах концентрации, авиа- и зимний маршрутный учет, а так же шумовой прогон. Так, в течение почти трех месяцев будет определена численность обитателей башкирских лесов, по итогам будут рассчитаны общие лимиты добычи диких животных и птиц в следующем сезоне охоты. Егерь из Кушнаренковского района поделился с нашей съемочной группой процессом работы, показал следы лесных жителей и провел экскурсию по местному лесу.

Чтобы добраться до места обитания зверей, нужно преодолеть километры заснеженных троп. Но для егерей это обычное дело. Каждый охранник леса узнает след издалека и точно определит, кто, когда и в каком количестве здесь проходил.

Вот сегодня видно, что три лося тут ходило. Ночные следы. Эта территория разделена на квадраты через каждые 10 км. Эти квадраты обходим, смотрим, сколько зверей вышло, зашло. И так ходим на лыжах, считаем. Примерный подсчет животных: кабаны, лоси, косули. Кто проходил, записываем.

Фларис Мустафин, работник охотничьего хозяйства Кушнаренковского района

На 10 тысячах гектаров закрепленной территории живет и зимует немало обитателей леса. Но увидеть их удается нечасто. Если повезет, их можно встретить в местах зимней подкормки, которые соорудили егеря. На всей территории таких кормушек около 25. Они помогают животным пережить холодное время года.

А нам лесные жители оставили только следы. К слову, согласно мониторингу за численностью охотничьих ресурсов, популяция диких зверей в последние годы растет. Например, вдвое увеличилась популяция лосей, барсуков, бобров, в пять раз – рыси. Стало больше и косуль, зайцев и куниц.

Фото №1 - В Башкирии начался подсчёт диких животных и птиц

В этом году популяция у нас хорошая стала. Больше стало у нас косуль, и лоси есть, и кабаны есть. Кабаны живут у нас семьями. Утром проезжал, уже по нашим следам прошли лоси. Лиса, заяц тоже, сейчас заяц-беляк есть. Раньше, когда начинал работать, не было беляка.

Ирек Гизатуллин, егерь охотничьего хозяйства Кушнаренковского района

В 2024 году было обследовано более 28 тысяч км охотничьих угодий в муниципалитетах республики. И только с помощью пешего маршрутного учета специалисты определили численность 21 вида охотничьих животных.

Учет проводится для того, чтобы определить, сколько и какие виды зверей и птиц на сегодняшний день обитают на данной территории. Занимаются же ведением охотничьего хозяйства, соответственно, поголовье животных каких-то увеличивается, каких-то уменьшается. Данный зимний маршрутный учет покажет это по итогам, ну и от зимнего маршрута будет зависеть, будет ли охота на следующий сезон.

Ильмир Камалов, ведущий специалист-эксперт Уфимской службы по охране животного мира Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан

Учет зверей и птиц на территории Башкортостана продлится до 25 марта, а итоговые данные этой работы в рамках госмониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания сформируют до 15 мая.

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