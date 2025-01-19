В Башкирии начался подсчёт диких животных и птиц

Учет проводится для того, чтобы определить, сколько и какие виды зверей и птиц на сегодняшний день обитают на данной территории. Занимаются же ведением охотничьего хозяйства, соответственно, поголовье животных каких-то увеличивается, каких-то уменьшается. Данный зимний маршрутный учет покажет это по итогам, ну и от зимнего маршрута будет зависеть, будет ли охота на следующий сезон.

Ильмир Камалов, ведущий специалист-эксперт Уфимской службы по охране животного мира Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан