«Между нами»: Ишимбай – город трудовой доблести

Рубрика «Итогов недели» на телеканале БСТ «Между нами» – это авторский взгляд нашего коллеги-журналиста Руслана Шарафутдинова на происходящее в республике за последние семь дней. Безусловно, главная новость недели, да и всего года, сколько его уже прошло, – это присвоение Ишимбаю указом Владимира Путина почетного звания «Город трудовой доблести». Подробнее – в нашем сюжете.

В этом году исполняется 85 лет, как рабочий посёлок нефтяников Ишимбаево стал городом Ишимбай. Почетное звание «Город трудовой доблести» присваивается с 2020 года в целях увековечения подвига тружеников тыла в Великой Отечественной войне, за массовый трудовой героизм и самоотверженность. На сегодня в стране 60 городов, удостоенных такой чести, и вот теперь наш Ишимбай – один из них.