В Башкирии наградят пожарного, спасшего мужчину из горящего дома

Ринат вместе с сыном увидели пожар и сразу бросились на помощь. Несмотря на то, что ворота были заперты, сын перелез через забор и открыл их. Ринат без колебаний вошел в огонь, не имея защитного снаряжения. Восстановив видимость с помощью фонарика, он обнаружил на полу без сознания мужчину, недавно перенесшего инсульт. Сосед Ильнур Магасумов пришел на помощь, и вместе они вытащили пострадавшего на улицу. Ринат оказал первую помощь и позже помог коллегам в тушении пожара.