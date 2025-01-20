Радий Хабиров вручил ордена Шаймуратова двум бойцам СВО

Награда нашла героев. На еженедельном оперативном совещании в правительстве Глава Башкортостана вручил ордена Минигали Шаймуратова двум участникам специальной военной операции. Почётной награды удостоены военнослужащий одной их зенитно-ракетных бригад Центрального военного округа, а также мобилизованный боец с позывным «Морпех».
В феврале прошлого года, выполняя боевое задание, «Морпех» попал под миномётный обстрел противника. В результате тяжелого ранения врачам пришлось ампутировать ему ногу. Тем не менее, пройдя реабилитацию и установив протез, он вновь вернулся в своё подразделение, которое сейчас продвигается вперед в Донецкой народной республике.
В рамках Года поддержки участников СВО и членов их семей Радий Хабиров дал поручение продолжить обеспечение военнослужащих санаторно-курортным лечением. Бюджет республики оплачивает двухнедельную путёвку на одного человека. При этом бойцы могут поехать на отдых с женой или передать путевку родителям. В случае поездки двух человек срок путёвки составит 7 дней. Также мерой поддержки в виде санаторно-курортного лечения могут воспользоваться близкие родственники погибших солдат.