Радий Хабиров вручил ордена Шаймуратова двум бойцам СВО

Награда нашла героев. На еженедельном оперативном совещании в правительстве Глава Башкортостана вручил ордена Минигали Шаймуратова двум участникам специальной военной операции. Почётной награды удостоены военнослужащий одной их зенитно-ракетных бригад Центрального военного округа, а также мобилизованный боец с позывным «Морпех».

В феврале прошлого года, выполняя боевое задание, «Морпех» попал под миномётный обстрел противника. В результате тяжелого ранения врачам пришлось ампутировать ему ногу. Тем не менее, пройдя реабилитацию и установив протез, он вновь вернулся в своё подразделение, которое сейчас продвигается вперед в Донецкой народной республике.

Те ребята, которые сегодня исполняют свой воинский долг, – самые главные для нас люди. Республика поддерживала и будет поддерживать вас. Передайте вашим сослуживцам слова глубокого уважения от всех наших жителей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан