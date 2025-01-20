В Башкирии увековечили память погибшего бойца СВО Вячеслава Чудова

Мужчина погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине. Он удостоен знака «Почётный железнодорожник» и посмертно награждён орденом Мужества. Человек, на которого всегда можно было положиться: надёжный, трудолюбивый, скромный, готовый прийти на помощь в любой ситуации – таким Вячеслав Чудов запомнился окружающим.