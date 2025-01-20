В Башкирии за последние 6 лет более 5 тысяч сирот получили жилье

В Башкирии более 5 тысяч сирот получили жилье. Как сообщил Артём Ковшов, и. о. министра строительства и архитектуры республики, за последние 6 лет жилыми помещениями обеспечили 5062 граждан, оставшихся без родителей.

В 2024 году на программу было выделено 2,6 млрд рублей. По итогам года 1029 детей получили сертификаты на жилье. Максимальная сумма выплат составила 3,8 млн рублей. Кроме того, власти приобрели 888 квартир для детей-сирот.