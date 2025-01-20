Волонтёры «Экомолодёжки» из Башкирии отправятся на помощь в Анапу

Волонтёры из республики отправятся на помощь в Анапу. В молодёжном пространстве «Йэшлек» прошла встреча волонтеров движения «Экомолодёжка» российского экологического общества. В Башкортостане активно работает местное отделение.

Большинство участников – это студенты и школьники. За год существования ребята реализовали ряд проектов. Среди них открытый лекторий для студентов, экопросвещение для школьников, участие в субботниках и различных конференциях.