Волонтёры «Экомолодёжки» из Башкирии отправятся на помощь в Анапу

Волонтёры из республики отправятся на помощь в Анапу. В молодёжном пространстве «Йэшлек» прошла встреча волонтеров движения «Экомолодёжка» российского экологического общества. В Башкортостане активно работает местное отделение.
Большинство участников – это студенты и школьники. За год существования ребята реализовали ряд проектов. Среди них открытый лекторий для студентов, экопросвещение для школьников, участие в субботниках и различных конференциях.
Самым активным участникам были вручены грамоты от Российского экологического общества. На встрече активисты подвели итоги и наметили планы. Часть эковолонтёров в ближайшее время отправится на подмогу товарищам в Анапу, где сейчас идёт ликвидация последствий разлива мазута. Также волонтёры в этом году продолжат просветительскую работу.