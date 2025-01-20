Мотогонщик из Уфы принял участие в соревнованиях в Кировской области

В Кировской области прошел первый этап всероссийских соревнований Кубка России по мотогонкам на льду. В нем приняли участие гонщики из Иркутска, Саранска, Уфы, Шадринска, Тольятти, Каменск-Уральска и Республики Казахстан.

Дмитрий Буланкин, представляющий нашу республику, завершил этот этап на третьем месте. Зато в Саранске этап личного чемпионата России по мотогонкам на льду не состоялся. Из-за погодных условий не удалось подготовить лед. Гонщики провели только пробную серию заездов, которая не шла в зачет соревнований. Следующий этап должен пройти в Кировской области 1 и 2 февраля.