В Уфе осудили мужчин, которые похитили и избили знакомых

В Уфе осудили двух мужчин за похищение и избиение троих знакомых. Как сообщает прокуратура республики, инцидент произошёл в декабре 2022 года. Подсудимые в ночь под предлогом встречи заманили своих «друзей» в арендованную квартиру на Караидельской улице.

Дождавшись, они напали на жертв, угрожая и требуя 1,5 млн рублей за якобы участие в наркопреступлении. Виновники решили удерживать их в квартире, при этом одного из них приковали наручниками к батарее. Однако ему удалось сбежать, выпрыгнув с третьего этажа. Испугавшись прибытия полиции, злоумышленники в итоге отпустили остальных.

Суд вынес приговор, назначив одному из осуждённых - 8 лет и 6 месяцев, а другому - 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор ещё не вступил в силу. Также был вынесен обвинительный приговор третьему участнику преступления.