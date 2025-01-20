В Башкирии создали творческую зону «Интеллект плюс»

В селе Чекмагуш создали творческую зону «Интеллект плюс». Благодаря победе в конкурсе по обустройству детских общественных пространств в рамках проекта «Место твоих инициатив» в гимназии появился новый уголок. Там школьники развивают свои навыки и творческий потенциал, организовывают различные активности.

Сценарий написан, фигурки вырезаны, плакат готов. В детском пространстве школьники готовятся к конкурсу. Зарема Насретдинова учится в Чекмагушевской гимназии в 8 классе. Принимает участие во всех мероприятиях. В будущем мечтает стать журналистом.

В пространстве «Интеллект плюс» школьники активно проводят внеурочное время: развивают навыки и творческий потенциал, организовывают мастер-классы, занимаются с психологом, снимают видеосюжеты.

Ученики гимназии села Чекмагуш создали проект, благодаря которому победили в конкурсе по обустройству детских общественных пространств. В качестве приза получили 60 тыс. рублей, которые направили на ремонт новой творческой платформы. Этот проект реализуется Фондом социального, культурного и экономического развития Уфы «Общественный фонд развития города».