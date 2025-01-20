В Уфе сотрудница банка спасла пенсионерку от мошенников

Бдительность сотрудницы банка помогла спасти уфимке более 1 млн рублей. 74-летняя пенсионерка обратилась в отделение с просьбой досрочно расторгнуть вклад и получить наличными свои накопления. Женщина сообщила, что ей срочно нужно отнести эти деньги в другой банк.

Однако её поведение вызвало подозрения у сотрудника, поскольку закрытие вклада раньше срока приводит к потере накопленного дохода, к тому же были замечены странности в поведении клиентки.

В ходе разбирательства правоохранительными органами было установлено, что пожилую женщину обманули мошенники, которые убеждали ее перевести деньги на подставной счет. Чтобы обмануть доверчивых граждан, злоумышленники звонят под различными предлогами, используя навыки психологического давления и манипуляции.