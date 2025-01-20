В Уфе жители многоэтажки замерзают в собственных квартирах

Жильцы дома № 17 по улице Мелеузовской в уфимской Шакше замерзают в собственных квартирах. С момента постройки прошло больше 30 лет, сейчас в помещениях холодно и сыро, появляется плесень. Активисты обращались в разные инстанции, в одной из них порекомендовали сделать экспертизу, по результатам которой обещали утеплить фасад. Исследование, проведенное за счёт жильцов, показало, что дом действительно прохудился. Девять лет назад заменили системы водоснабжения и водоотведения, в прошлом году поменяли лифты, а вот ремонт фасада отложили до 30-х годов. В то время как в соседнем доме № 17/2 по Мелеузовской сделали практически весь перечень работ.

Вот посмотрите, пожалуйста, что происходит. Сделали к концу лета, где-то в августе. Вот под батареями — клеила, опять всё отходит. За стенками — чистили, мыли, плесенью покрыто. Вот так вот живем, мучаемся. Лариса Сергеева, жительница дома №17 по ул. Мелеузовской

Сырость, холод, а теперь еще и плесень. Жильцы дома № 17 по Мелеузовской вынуждены делать ремонт каждые полгода, но хватает его ненадолго. Всё из-за фасада, которому уже три десятка лет, уверены хозяева. Этот вопрос обсуждали на собрании с представителями администрации Уфы и регионального оператора. По рассказам жителей, им предложили сначала заменить лифты и за это время провести тепловизионное обследование. Тогда рассмотрят включение в программу на ближайшие годы. Даже есть заключение, где написано, прописано, что необходимо утепление фасада.

Что с этим делать — мы не знаем, дом сняли с утепления, хотя в 2017 году должны были его утеплить, уже с 22 года я ветеран специальной военной операции, буквально в этом году я приобрел эту квартиру. Сделал ремонт, но, насколько я понимаю, на следующий год я опять буду переделывать этот ремонт, и дети у меня просто мерзнут здесь. позывной «Кот», житель дома №17 по ул. Мелеузовской

Сейчас вопрос снова отложили до 30-х годов из-за долга. Для утепления фасада жители должны предоставить протокол о согласии на повышение тарифа. По расчетам Регионального оператора, жильцам предстоит платить за капремонт 42 рубля за квадратный метр вместо привычных 8. Но есть и альтернатива — отказ от других видов ремонта.

1992 г. дом, что будет дальше? Естественно, электроснабжение нужно менять, крышу нужно менять, мы не можем отказаться. Также мы не можем поднять тариф. Так как у нас выходит в среднем за двухкомнатную квартиру две с лишним тысячи рублей ежемесячно. И нужно будет это платить на протяжении 30 лет. Алина Габбасова, жительница дома №17 по ул. Мелеузовской

Сейчас на счету дома №17 долг более 5 млн рублей. Как прокомментировали в региональном Министерстве ЖКХ, выполнение работ возможно после погашения этой задолженности.

На данный момент в доме № 17/2 долг составляет 33 с лишним млн рублей. Соседей включили в краткосрочный план на основании предложений администрации города.

Таких вот огромных долгов, как в некоторых домах, у нас такого никогда не было (перекрыть кадром с выпиской). У нас очень добросовестные жильцы, знают, что надо платить. Есть, конечно, но без этого не бывает. Альфия Низамутдинова, жительница дома №17 по ул. Мелеузовской

Официальный запрос направили и в городскую администрацию, где ответили: включение дома в программу капремонта на ближайшие годы невозможно. Крышу здания отремонтируют в период с 2029 по 2031 годы, а фасад — с 32-го по 34-й.

У меня маленький ребенок, который мерзнет и дома ходит в двух теплых носках, соответственно, это частые болезни. Я, как работающая мама, не могу часто сидеть на больничных. Дома плесень, влажность, сырость. Поэтому хотелось бы, чтобы все-таки нас услышали, жителей нашего дома, и нам помогли. Анжелика Ганов, жительница дома №17 по ул. Мелеузовской