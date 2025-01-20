В Уфе жители многоэтажки замерзают в собственных квартирах

Жильцы дома № 17 по улице Мелеузовской в уфимской Шакше замерзают в собственных квартирах. С момента постройки прошло больше 30 лет, сейчас в помещениях холодно и сыро, появляется плесень. Активисты обращались в разные инстанции, в одной из них порекомендовали сделать экспертизу, по результатам которой обещали утеплить фасад. Исследование, проведенное за счёт жильцов, показало, что дом действительно прохудился. Девять лет назад заменили системы водоснабжения и водоотведения, в прошлом году поменяли лифты, а вот ремонт фасада отложили до 30-х годов. В то время как в соседнем доме № 17/2 по Мелеузовской сделали практически весь перечень работ.
Сырость, холод, а теперь еще и плесень. Жильцы дома № 17 по Мелеузовской вынуждены делать ремонт каждые полгода, но хватает его ненадолго. Всё из-за фасада, которому уже три десятка лет, уверены хозяева. Этот вопрос обсуждали на собрании с представителями администрации Уфы и регионального оператора. По рассказам жителей, им предложили сначала заменить лифты и за это время провести тепловизионное обследование. Тогда рассмотрят включение в программу на ближайшие годы. Даже есть заключение, где написано, прописано, что необходимо утепление фасада.
Сейчас вопрос снова отложили до 30-х годов из-за долга. Для утепления фасада жители должны предоставить протокол о согласии на повышение тарифа. По расчетам Регионального оператора, жильцам предстоит платить за капремонт 42 рубля за квадратный метр вместо привычных 8. Но есть и альтернатива — отказ от других видов ремонта.
Сейчас на счету дома №17 долг более 5 млн рублей. Как прокомментировали в региональном Министерстве ЖКХ, выполнение работ возможно после погашения этой задолженности.
На данный момент в доме № 17/2 долг составляет 33 с лишним млн рублей. Соседей включили в краткосрочный план на основании предложений администрации города.
Официальный запрос направили и в городскую администрацию, где ответили: включение дома в программу капремонта на ближайшие годы невозможно. Крышу здания отремонтируют в период с 2029 по 2031 годы, а фасад — с 32-го по 34-й.
Жильцы дома № 17 по улице Мелеузовской планируют добиваться внесения в краткосрочный план капремонта. Хотя и не понимают до конца, почему у соседей многоэтажку привели в порядок с долгом в шесть раз больше. Может быть, там живут особенные люди?