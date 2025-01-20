В Уфе отремонтируют 100 зданий памятников архитектуры

Архитектурный ансамбль уфимской Черниковки включён в перечень объектов культурного наследия. В связи с этим планируется отремонтировать порядка ста зданий — от Дворца Орджоникидзе до кинотеатра «Победа».

Уникальный ансамбль был создан в 50-е годы прошлого века по проекту архитектора Маргариты Куприяновой. В реставрации и сохранении нуждаются фасады, детали отделки, стилизованные балконы и окна жилых домов Черниковки. Ожидается, что строительный проект по модернизации объектов будет разработан в этом году.