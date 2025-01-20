ХК «Салават Юлаев» всухую обыграл омский «Авангард» в домашнем матче

Четвертый в сезоне хет-трик Джошуа Ливо и «сухарь» Семёна Вязового. «Салават Юлаев» второй раз в сезоне обыграл омский «Авангард». За две секунды до конца первой двадцатиминутки Ливо открывает счёт. Во втором игровом отрезке уфимцы отличились дважды. Голы на свой счёт записали Денис Ян и Джошуа Ливо.