В Уфе прошел хоккейный матч «Кировца» против «Водника-2»

Уфимский «Кировец» провел домашний матч. На стадионе «Динамо» башкирский клуб по хоккею с мячом в рамках Высшей лиги принимал лидера — коллектив «Водник-2» из Архангельска. На последней минуте первого тайма гости открыли счёт, реализовав 12-метровый удар.

После перерыва «Кировец» довольно быстро отыгрался и вышел вперед. У хозяев отличились Наумчук и Иванов. Однако «Воднику» удалось сравнять счет. Таким образом, встреча завершилась вничью 2:2. При этом соперники уфимцев впервые потеряли очки в этом сезоне. Во вторник команды встретятся снова. Игра начнется на стадионе «Динамо» в 13:00.