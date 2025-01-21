В Уфе бойцов СВО в госпитале поздравили с Крещением

В Республиканском клиническом госпитале ветеранов войн руководство регионального филиала госфонда «Защитники Отечества» и священнослужители встретились с участниками СВО. Бойцы проходят здесь лечение после ранений. Им рассказали о последних новшествах деятельности госфонда и заодно взяли на контроль просьбы и обращения воинов.

Священнослужители поздравили солдат с прошедшим Крещением, рассказали, что символизирует этот праздник, и прочли молебен о здравии. А после по традиции окропили всех святой водой, набранной в день праздника.