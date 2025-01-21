В Уфе врачи учат жестовый язык

«Я слышу вас, доктор». Проект с таким названием реализуется в Уфе. Инициировала его Зиля Басырова – инвалид по слуху. Женщина обучила врачей в нескольких медучреждениях жестовому языку.

Руками стоматолог рассказывает обо всех этапах лечения. В кабинете в качестве подсказки – дактильный алфавит. Пациент в кресле имеет проблемы со слухом, и когда врач объясняет доступно, бормашина не выглядит такой уж страшной.

Елена не единственный врач в поликлинике, которая освоила жестовый язык. С инициативой обучить специалистов выступила Зиля Басырова – инвалид по слуху, которая сама знает, с какими проблемами сталкиваются слабослышащие.

Проект «Я слышу вас, доктор» был запущен в 2018 году. Уроки проходили в поликлинике, два раза в неделю врачи учились говорить руками. Причем специалисты оставались после работы, чтобы освоить новый навык. Теперь всех слабослышащих пациентов отводят только к ним.