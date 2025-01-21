Игроки «Салавата Юлаева» рассказали подробности матча с «Авангардом»

«Салават Юлаев» прервал шестиматчевую победную серию «Авангарда», забросив в ворота соперника четыре безответные шайбы. Главными героями той встречи в составе хозяев стали Семён Вязовой и Джошуа Ливо: первый в четвёртый раз в сезоне сыграл на ноль, а второй сделал четвёртый хет-трик за 26 дней.
Причём, Ливо стал первым игроком в истории КХЛ, сделавшим четыре хет-трика за один регулярный чемпионат. Кроме него в матче с «Авангардом» отличился еще один нападающий Денис Ян.
Этой игрой уфимцы завершили очередную домашнюю серию матчей. Следующий поединок наша команда проведет на выезде 23 января в Сочи.