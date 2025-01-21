Жительница Башкирии лишилась автомобиля из-за пьянства мужа

Жительница Башкирии потеряла свою иномарку из-за пьянства мужа. Прокуратура РБ сообщила, что мужчину из Белебея признали виновным в вождении в нетрезвом состоянии.
В июне прошлого года, несмотря на то, что он уже имел административное наказание за подобное нарушение, мужчина сел за руль автомобиля «Киа Соренто» и попал в аварию. Прибывшие на место сотрудники ГАИ вывили у него признаки алкогольного опьянения.
Свою вину горе-водитель признал. Суд приговорил его к 180 часам обязательных работ, а также лишил права управлять транспортом на два года. Машина была куплена в кредит и зарегистрирована на жену, однако суд конфисковал ее в пользу государства. Приговор пока не вступил в законную силу.