Житель Башкирии осужден за поджог детских колясок и автомобиля

Стерлитамакский городской суд вынес приговор 44-летнему местному жителю за поджоги. Известно, что ранее мужчина уже имел судимости, сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ.
В мае прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решил «позабавиться» и в подъезде многоквартирного дома поджег сначала одну детскую коляску, стоимостью 20 тысяч рублей, а позже вторую, марки которой следствие не установило.
Не удовлетворившись этим, мужчина вышел на улицу и поджег «Hyundai Solaris», принадлежащий другой женщине, стоимостью более 1,7 миллиона рублей. Автомобиль сгорел полностью.
Обвиняемый свою вину не признал. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Частично удовлетворив иск владельца автомобиля о возмещении материального ущерба и морального вреда. Суд постановил взыскать с подсудимого 1 741 900 рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.