Житель Башкирии осужден за поджог детских колясок и автомобиля

Стерлитамакский городской суд вынес приговор 44-летнему местному жителю за поджоги. Известно, что ранее мужчина уже имел судимости, сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ.

В мае прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решил «позабавиться» и в подъезде многоквартирного дома поджег сначала одну детскую коляску, стоимостью 20 тысяч рублей, а позже вторую, марки которой следствие не установило.