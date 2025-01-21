В Уфе 20-летняя автоледи без прав устроила ДТП

В Уфе произошло ДТП, в котором 20-летняя девушка за рулем «Мицубиси Галант» врезалась во встречный «Фольксваген Поло». Авария случилась вечером 20 января на улице Маршала Жукова.

В результате инцидента водитель «Мицубиси» получила незначительные травмы и обратилась в больницу. После оказания медицинской помощи ее отпустили.

При оформлении происшествия выяснилось, что у девушки нет водительского удостоверения, что стало основанием для привлечения ее к административной ответственности. Автомобиль отправили на специализированную стоянку.