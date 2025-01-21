Житель Башкирии, ослепленный солнцем, наехал на человека

В сентябре прошлого года на улице Ленина водитель на «ВАЗ-2110» при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой, не снизил скорость и не уступил дорогу пешеходу. Он наехал на 63-летнюю женщину. Пострадавшая получила сотрясение мозга и переломы.