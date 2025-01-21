В Башкирии ищут пропавшую 64-летнюю женщину

В Башкирии без вести пропала 64-летняя уфимка Марфа Ушакова (Загайнова). 14 января она ушла из дома в неизвестном направлении, сообщили в «Лиза Алерт РБ».

По информации волонтеров, на ней в тот день была темная дубленка, темно-зеленая полосатая водолазка, черная юбка, черные сапоги и фиолетовая вязаная шапка.