В Башкирии ищут пропавшую 64-летнюю женщину

В Башкирии без вести пропала 64-летняя уфимка Марфа Ушакова (Загайнова). 14 января она ушла из дома в неизвестном направлении, сообщили в «Лиза Алерт РБ».
По информации волонтеров, на ней в тот день была темная дубленка, темно-зеленая полосатая водолазка, черная юбка, черные сапоги и фиолетовая вязаная шапка.
Женщина ростом 155 см, худощавого телосложения, карие глаза и темными волосы с седыми прядями.
Информацию о местонахождении пропавшей можно сообщить по телефонам: 8 800 700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт РБ, Vk