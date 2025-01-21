Депутаты Башкирии обсудят задачи детского омбудсмена и господдержку НКО

Задачи уполномоченного по правам ребенка и господдержка НКО. Эти и многие другие законодательные инициативы будут рассмотрены на пленарном заседании 30 января. Дату и повестку сегодня определили на заседании президиума регионального парламента.
Один из вопросов касается регулирования деятельности центров раннего физического развития детей. Социально ориентированные НКО, которые занимаются профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, работают в сфере благоустройства, смогут пользоваться мерами господдержки.
Помимо обсуждения законопроектов, на заседании президиума вручили почетные грамоты Госсобрания республики. Среди награжденных и ведущая новостей телеканала БСТ Гульнур Валеева.