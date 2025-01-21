В Уфе прошло открытие Года поддержки участников СВО

Мероприятие, посвящённое открытию Года поддержки участников СВО и членов их семей, состоялось в Ленинском районе Уфы. С первого дня от района на защиту Родины встали порядка 600 человек, большинство из которых – добровольцы и контрактники.
За каждым сотрудником администрации закреплена семья бойца. Регулярно проводят мониторинг, благодаря которому получается оперативно решать возникающие вопросы. За неравнодушие и формирование гумпомощи в зону СВО благодарственными письмами и медалями наградили активистов – предпринимателей и директоров.