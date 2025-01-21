В Стерлитамаке нелегальные мигранты стали виновниками ДТП

В Стерлитамаке 20-летние мигранты устроили ДТП. Полицейские обнаружили видео в соцсетях, на котором запечатлено столкновение двух автомобилей. За рулем одной из машин находился иностранец.

Сотрудники ГАИ по ориентировке нашли и остановили этот автомобиль. Водитель не смог предъявить свидетельство о регистрации, в результате на него был составлен административный протокол за отсутствие документов на транспортное средство. Автомобиль отправили на штрафстоянку.

Всех иностранцев доставили в полицию для проверки их законного пребывания в России. Выяснилось, что двое из них нарушили миграционные правила. Они приехали в страну на учебу и планировали остаться до 2025 года, однако в конце 2024 года их отчислили. С тех пор виновники находились здесь нелегально. В их отношении также были составлены протоколы за нарушение миграционного режима.

Суд решил оштрафовать нарушителей на 2 тысячи рублей и выдворить их из России. До отправки за пределы страны они будут помещены в Центр временного содержания иностранных граждан, сообщили в УМВД по Стерлитамаку.