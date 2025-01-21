В Башкирии без вести пропал 46-летний уфимец

В Башкирии пропал 46-летний Рустем Галиуллин, сообщает «Лиза Алерт РБ». С 31 августа 2024 года о его местонахождении ничего не известно.
По информации волонтеров, на момент исчезновения он был одет в темно-синюю куртку, светло-бежевые брюки и серые мокасины. У него черные волосы с проседью, карие глаза, плотное телосложение и рост 170 см.
Волонтеры отметили, что мужчине необходима медицинская помощь.
Информацию о местонахождении пропавшего можно сообщить по телефонам: 8 800 700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт РБ, Vk