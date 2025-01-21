Глава Минспорта Башкирии встретился с призерами Российско-китайских зимних игр

Наш регион представляли семь атлетов. Оскар Аюпов вернулся домой с двумя медалями: у него серебро и бронза в личных и командных выступлениях во фристайле в дисциплине «акробатика». Также серебряную награду завоевала Амалия Габдюшева в соревнованиях по сноуборду в параллельном слаломе.