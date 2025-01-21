Около 200 семей в Башкирии остались без своих коттеджей

Около 200 семей из разных уголков республики остались без жилья. Люди, поверив яркой и красочной рекламе, вложились в строительство частных домов. Поначалу застройщик возводил объекты, причем и в соседних регионах, но на какой-то момент работы остановились. Руководители предприятия всячески игнорируют клиентов, которые обратились в полицию.

Лишь фундамент и голые стены из многочисленных брусьев. Глава семейства Денис Умутбаев вместе с супругой планировали сменить столицу на спокойную жизнь за пределами Уфы. Вложили свои 50 тысяч рублей, маткапитал и ипотечные средства — всего свыше шести миллионов рублей — на строительство двухэтажного дома через застройщика. Но конечного результата не дождались.

Вынуждены платить кредиты ипотечные, потому что большинство семей влезли в ипотеку — либо семейную, либо льготную. Денис Умутбаев, житель г. Уфы

Такая же история наблюдается почти у двух сотен семей из разных уголков республики и Челябинской области. Всех людей, вложивших свои деньги в строительство частных домов, объединяет компания, куда они обратились.

Организация «УфаХаус» или «Гранд Строй» бурно рекламировала в соцсетях предложения, которые гражданам показались выгодными. Подкупало и то, что застройщик был аккредитован в четырех банках. Отзывы были положительными.

Только граждане видят совершенно противоположное. Люди неоднократно писали жалобы директору компании Александру Давлетову. И первое время он даже отвечал им в мессенджере, объясняя, что стройки прекратились из-за заявлений клиентов в полицию. Причем некоторым мужчина намекал на то, чтобы они их отозвали.

На что он отвечает: «Стройки не возобновляться, пока вы не заберете заявление. Заберете заявление — будем вести диалог». То есть он даже не говорит, что стройки возобновляются, он говорит: «Мы продолжим диалог». Ну мы говорим: «Так нельзя. Вы скажите нам, когда возобновляться». На что он отвечает: «Тогда стройка возобновляться не будет». Олеся Швед, жительница Челябинской области

Причину остановки руководитель фирмы видел и в перерасходе средств на стройматериалы при возведении объектов. По данному поводу Давлетов в соцсетях просил время на проведение внутренней проверки и ожидать возобновления работ без каких-либо точных сроков.

Мы не успели еще полностью произвести аудит внутри компании. Нам надо еще немножко времени, чтобы полностью произвести объем. Дождитесь информации по результатам проверки, скоро будет выложена в телеграм-канале. Александр Давлетов, директор компании ООО «СК Гранд Строй»

Но никакой информации до сих пор нет. Многие клиенты даже приезжали в офис компании на прием к сотрудникам. Причем по объявлению, которое Давлетов сам выложил в соцсетях.

Где-то месяца три назад они начали потихоньку съезжать. После того как они съехали, начали приходить люди, но мы интересовались, кто, зачем. Спрашивали про «Уфахаус». Но мы говорим, они съехали. Приходили несколько раз следователи, то же самое спрашивали. Александр Черноусов, представитель собственника помещений

Однако после широкой огласки собственников недостроенного жилья в декабре прошлого года представители фирмы окончательно свернули свою деятельность в штаб-квартире.

После нашумевшей истории представители компании в срочном порядке покинули помещение и забрали все свои вещи. Даже следы на стене от вывески застройщика до сих пор видны, и теперь здесь располагаются уже другие арендаторы. На связь директор фирмы тоже не выходит. По мнению юристов, в деле остановки строительства домов имеются нарушения законодательства.

Я смотрел эти договоры, они однозначно нарушают закон о защите прав потребителей. И абсолютно непригодны для подписания. Поэтому в первую здесь нужно обращаться к юристам, чтобы проверить эту компанию и договор, с кем они имеют дело. Тимур Якупов, юрист