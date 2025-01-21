Около 200 семей в Башкирии остались без своих коттеджей

Около 200 семей из разных уголков республики остались без жилья. Люди, поверив яркой и красочной рекламе, вложились в строительство частных домов. Поначалу застройщик возводил объекты, причем и в соседних регионах, но на какой-то момент работы остановились. Руководители предприятия всячески игнорируют клиентов, которые обратились в полицию.
Лишь фундамент и голые стены из многочисленных брусьев. Глава семейства Денис Умутбаев вместе с супругой планировали сменить столицу на спокойную жизнь за пределами Уфы. Вложили свои 50 тысяч рублей, маткапитал и ипотечные средства — всего свыше шести миллионов рублей — на строительство двухэтажного дома через застройщика. Но конечного результата не дождались.
Такая же история наблюдается почти у двух сотен семей из разных уголков республики и Челябинской области. Всех людей, вложивших свои деньги в строительство частных домов, объединяет компания, куда они обратились.
Организация «УфаХаус» или «Гранд Строй» бурно рекламировала в соцсетях предложения, которые гражданам показались выгодными. Подкупало и то, что застройщик был аккредитован в четырех банках. Отзывы были положительными.
Только граждане видят совершенно противоположное. Люди неоднократно писали жалобы директору компании Александру Давлетову. И первое время он даже отвечал им в мессенджере, объясняя, что стройки прекратились из-за заявлений клиентов в полицию. Причем некоторым мужчина намекал на то, чтобы они их отозвали.
Причину остановки руководитель фирмы видел и в перерасходе средств на стройматериалы при возведении объектов. По данному поводу Давлетов в соцсетях просил время на проведение внутренней проверки и ожидать возобновления работ без каких-либо точных сроков.
Но никакой информации до сих пор нет. Многие клиенты даже приезжали в офис компании на прием к сотрудникам. Причем по объявлению, которое Давлетов сам выложил в соцсетях.
Однако после широкой огласки собственников недостроенного жилья в декабре прошлого года представители фирмы окончательно свернули свою деятельность в штаб-квартире.
После нашумевшей истории представители компании в срочном порядке покинули помещение и забрали все свои вещи. Даже следы на стене от вывески застройщика до сих пор видны, и теперь здесь располагаются уже другие арендаторы. На связь директор фирмы тоже не выходит. По мнению юристов, в деле остановки строительства домов имеются нарушения законодательства.
В МВД по Башкортостану сообщили, что по заявлениям граждан проводится проверка. Тем временем многие собственники вынуждены достраивать свои дома за свой счёт по договорам с банками. Иначе кредитные организации будут повышать ставки. Поэтому люди надеются на скорейшее завершение истории в их пользу.