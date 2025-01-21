В Уфе стартовали соревнования по пожарно-спасательному спорту

Побороться за кубок «Салавата Юлаева» в столицу республики приехали 14 команд со всей России. В первый день спортсмены соревновались в вертикальном подъеме по штурмовой лестнице.

В среду спортсменов ждет «Двоеборье», а в завершающий третий день — «Полоса препятствий». Среди 138 участников — 67 мастеров спорта. Настрой у всех команд боевой. Каждая из них приехала в Уфу за победой.