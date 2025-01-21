В Башкирии в деревне Халилово открылась новая мечеть

Новая мечеть открылась в деревне Халилово Абзелиловского района. Ее построили буквально за 4,5 месяца. В начале сентября прошлого года старый деревянный храм сгорел. Но силами сельчан и всех неравнодушных мечеть отстроили заново.

Кто-то помог финансами, кто-то работал на объекте. При этом деньги присылали уроженцы из других регионов страны. И вот на днях там вновь прозвучал азан с призывом на молитву, которого халиловцы ждали с нетерпением.

В мечеть проложена газовая труба, так что оборудовали свою кухню. Там теперь комфортно будет проводить и занятия. Также есть водоснабжение, установлена пожарная сигнализация, видеонаблюдение, освещение.