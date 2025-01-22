Школьники Башкирии готовятся к олимпиаде по иностранным языкам

В Уфе проходят учебно-тренировочные сборы школьников для участия во всероссийской олимпиаде по иностранным языкам. Самое массовое и значимое интеллектуальное состязание в России ежегодно объединяет более 6 миллионов учащихся с 4-го по 11-й классы.

В Уфе олимпиада проводится по 24 общеобразовательным предметам, из них шесть – по иностранным языкам. Подготовка школьников началась еще 3 января. Занятия проходят в онлайн-формате, но по немецкому языку в гимназии №86 лекции провела заведующая лабораторией гендерных исследований центра СкоДис, доцент кафедры общего и сравнительного языкознания Московского гослингвистического университета Марина Томская.