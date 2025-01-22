В Башкирии проверят факт падения потолка в школе

Представители Следственного комитета региона начали проверку по факту падения потолочного покрытия в школе Кумертау.
Информацию о случившемся опубликовали очевидцы в социальных сетях. Они рассказали, что во время репетиции в актовом зале произошло обрушение потолка. К счастью, пострадавших нет.
Отмечается, что родители давно жалуются на состояние учебного учреждения. Мелеузовский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Башкирии инициировал доследственную проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.