В Башкирии проверят факт падения потолка в школе

Представители Следственного комитета региона начали проверку по факту падения потолочного покрытия в школе Кумертау.

Фото №1 - В Башкирии проверят факт падения потолка в школе

Информацию о случившемся опубликовали очевидцы в социальных сетях. Они рассказали, что во время репетиции в актовом зале произошло обрушение потолка. К счастью, пострадавших нет.

Отмечается, что родители давно жалуются на состояние учебного учреждения. Мелеузовский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Башкирии инициировал доследственную проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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