Врачи Башкирии спасли мужчину с ножевым ранением в сердце

Врачи Башкирии спасли жизнь 25-летнего парня с ножевым ранение в сердце. Подробности сообщает издание «На земле Салавата».
Молодой человек из Кигинского района отдыхал у друзей в селе Янгантау. Обстоятельства получения ранения не раскрываются, однако медики оперативно отреагировали на вызов.
Пострадавшего доставили в Малоязовскую ЦРБ. Врачи диагностировали у парня 26-сантиметровый тромб. Также пациент потерял много крови. Несмотря на серьёзные последствия ранения, врачам удалось спасти жизнь молодого человека.