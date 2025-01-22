Врачи Башкирии спасли мужчину с ножевым ранением в сердце

Врачи Башкирии спасли жизнь 25-летнего парня с ножевым ранение в сердце. Подробности сообщает издание «На земле Салавата».

Молодой человек из Кигинского района отдыхал у друзей в селе Янгантау. Обстоятельства получения ранения не раскрываются, однако медики оперативно отреагировали на вызов.