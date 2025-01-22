В Башкирии ещё в одной школе открылся стоматологический кабинет

Здоровая улыбка с детства. В гимназии села Кармаскалы в новом учебном году открылся стоматологический кабинет. Там не только лечат, но и учат правильно ухаживать за зубами, чтобы минимизировать возможность образования кариеса.

Процедура страшная лишь на первый взгляд. Современное оборудование и качественные препараты позволяют лечить зубки школьников абсолютно без боли. Новый стоматологический кабинет в гимназии появился благодаря участию в образовательном проекте «Взлетай» и его подпрограмме «Здоровая улыбка». Теперь ученики могут пройти профилактический осмотр и получить своевременную помощь, не покидая стен родной школы, и узнать, как правильно ухаживать за полостью рта.

Мне мама говорит, что всегда надо лечить зубы, чтобы они у тебя были красивыми. И теперь не нужно никуда ходить, потому что у нас в школе открылся стоматологический кабинет. Мне очень нравится врач, она очень добрая. Тимур, ученик гимназии с. Кармаскалы

Регина Фаилевна тоже любит своих маленьких пациентов, приезжает к ним четыре раза в неделю. Проводит профилактические осмотры, выявляет проблемы и, если нужно, оказывает необходимую помощь.

Дети ко мне ходят не боясь, уже привыкли. Доверяют, очень рады, что у них стоматологический кабинет есть. О, говорят, у нас свой стоматолог. Их родителям не нужно отпрашиваться с работы, чтобы отвести ребенка к стоматологу. Удобно, как ни крути. Регина Гумерова, зубной врач