В Башкирии ещё в одной школе открылся стоматологический кабинет

Здоровая улыбка с детства. В гимназии села Кармаскалы в новом учебном году открылся стоматологический кабинет. Там не только лечат, но и учат правильно ухаживать за зубами, чтобы минимизировать возможность образования кариеса.
Процедура страшная лишь на первый взгляд. Современное оборудование и качественные препараты позволяют лечить зубки школьников абсолютно без боли. Новый стоматологический кабинет в гимназии появился благодаря участию в образовательном проекте «Взлетай» и его подпрограмме «Здоровая улыбка». Теперь ученики могут пройти профилактический осмотр и получить своевременную помощь, не покидая стен родной школы, и узнать, как правильно ухаживать за полостью рта.
Регина Фаилевна тоже любит своих маленьких пациентов, приезжает к ним четыре раза в неделю. Проводит профилактические осмотры, выявляет проблемы и, если нужно, оказывает необходимую помощь.
Современное оборудование кабинета ничем не уступает специализированным клиникам: удобные кресла, качественные инструменты. Но самое главное – здесь не просто лечат зубки, а ещё и учат их беречь. Это как урок, только про улыбку.