В Уфе прошла виниловая вечеринка для молодёжи

В уфимском молодёжном пространстве «Йэшлек» провели виниловую вечеринку. Там собрались ценители музыкальных пластинок. Участники погрузились в атмосферу аналогового звучания, винтажной эстетики и душевного общения.

Ведущим выступил лидер группы Via Chappa Илья Тавлияров. Мастерством и харизмой смог завлечь присутствующих в мир музыки и рассказал истории, стоящие за каждой пластинкой. Слушали альбомы «Черная река» ансамбля «Дустар», «Башкирские легенды» «Орлан», работы Михея и Джуманджи.