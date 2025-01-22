Фехтовальщицы из Башкирии завоевали медали «Новогоднего турнира» в Казани

Съехалось достаточно много сильных команд. Конечно, некоторых не было, но большая часть присутствовала. Поначалу был небольшой мандраж, но потом я расфехтовалась. В группе я фехтовала на результат. После групп я размялась, сосредоточилась на своих задачах. Уже не думала о результате и фехтовала в удовольствие.

Полина Перетятько, призер «Новогоднего турнира» по фехтованию