Фехтовальщицы из Башкирии завоевали медали «Новогоднего турнира» в Казани

Башкирские фехтовальщицы завоевали две медали на соревнованиях в Казани. В столице Татарстана завершился «Новогодний турнир». Участницами стали юные рапиристки в возрасте до 15 лет.
По итогам соревнований среди 38 коллективов команда «Башкортостан-1» стала победителем. Башкирским девушкам удалось опередить команды Санкт-Петербурга и Татарстана.
В составе башкирской команды первое место заняли фехтовальщицы Екатерина Шахова, Полина Перетятько, Аделина Давлетханова и Лира Фатхетдинова. Всего же в Казань из Уфы выехало 25 спортсменок. В личном первенстве среди 133 участниц Полина Перетятько завоевала серебряную медаль.