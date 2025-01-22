Фехтовальщицы из Башкирии завоевали медали «Новогоднего турнира» в Казани

Башкирские фехтовальщицы завоевали две медали на соревнованиях в Казани. В столице Татарстана завершился «Новогодний турнир». Участницами стали юные рапиристки в возрасте до 15 лет.

По итогам соревнований среди 38 коллективов команда «Башкортостан-1» стала победителем. Башкирским девушкам удалось опередить команды Санкт-Петербурга и Татарстана.

Турнир очень значимый для девчонок, первые медали в этом сезоне. Молодцы, постарались, выступали одной командой. Трудились и добились своего.

Артур Зинатуллин, тренер по фехтованию

В составе башкирской команды первое место заняли фехтовальщицы Екатерина Шахова, Полина Перетятько, Аделина Давлетханова и Лира Фатхетдинова. Всего же в Казань из Уфы выехало 25 спортсменок. В личном первенстве среди 133 участниц Полина Перетятько завоевала серебряную медаль.

Съехалось достаточно много сильных команд. Конечно, некоторых не было, но большая часть присутствовала. Поначалу был небольшой мандраж, но потом я расфехтовалась. В группе я фехтовала на результат. После групп я размялась, сосредоточилась на своих задачах. Уже не думала о результате и фехтовала в удовольствие.

Полина Перетятько, призер «Новогоднего турнира» по фехтованию
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