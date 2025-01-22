В Уфе благодаря чат-боту задержали пьяного водителя

Бдительный уфимец помог задержать пьяного водителя. По данным пресс-службы ГАИ республики, накануне вечером горожанин сообщил через чат-бот о водителе, управлявшем автомобилем «Хендай» в нетрезвом состоянии.

Сотрудники ДПС быстро нашли подозрительный автомобиль. За рулем находился 35-летний мужчина, у которого были заметны признаки опьянения. При проверке с помощью алкотестера у него выявили в выдыхаемом воздухе 1,187 мг/л этанола.

В итоге на него составили протокол за вождение в нетрезвом виде. Известно, что ранее он уже был лишен прав за подобное нарушение. Теперь ему грозит уголовная ответственность.