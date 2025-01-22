В Башкирии пьяный сын напал на отца с топориком

В Белорецке пьяный мужчина напал с кухонным топором на своего 68-летнего отца. По информации МВД республики, в ноябре прошлого года в одной из квартир на улице Карла Маркса произошла ссора. В результате 43-летний мужчина, находясь под воздействием алкоголя, ударил отца, причинив ему легкие телесные повреждения.